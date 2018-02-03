25 сэйвов Бобровского не спасли "Коламбус" от поражения в матче с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на выезде обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападющий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин за 21 минуту 27 секунд нанес 2 удара по воротам. Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Сан-Хосе" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кутюр - 22 (бол., Лабанк, Хертл), 5:07 - 0:1. Дженнер - 5 (Аткинсон, Кукан), 24:30 - 1:1. Лабанк - 7 (бол., Павелски), 30:20 - 1:2. Власик - 9 (Браун, Кутюр), 46:51 - 1:3.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (57:57) - Джонс.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (7+8+14) - 28 (14+5+9).

Наши: Панарин (21:27/2/-1) - -.

3 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.