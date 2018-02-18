24 сэйва Василевского не спасли "Тампу" от поражения от "Нью-Джерси"

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4).

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский сделал 24 сэйва, а его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Лавджой - 2, 2:59 - 0:1. Куниц - 9 (Кэллахэн), 12:41 - 1:1. Пойнт - 21 (бол., Гурд, СЕРГАЧЕВ), 22:47 - 2:1. Хишир - 12 (Холл, Ватанен), 23:13 - 2:2. Заха - 5 (мен., Ватанен, Лавджой), 26:27 - 2:3. Вуд - 16 (Ноесен), 41:24 - 2:4. Стэмкос - 24 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 45:15 - 3:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (58:02) - Лэк.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 51 (16+17+18) - 28 (9+12+7).

Наши: Кучеров (21:18/11/-2), Наместников (12:01/1/0), Сергачев (15:31/3/0) - -.

18 февраля. Тампа. Amalie Arena.