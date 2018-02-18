24 сэйва Василевского не спасли "Тампу" от поражения от "Нью-Джерси"

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4).
Российский голкипер хозяев Андрей Василевский сделал 24 сэйва, а его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Голы: Лавджой - 2, 2:59 - 0:1. Куниц - 9 (Кэллахэн), 12:41 - 1:1. Пойнт - 21 (бол., Гурд, СЕРГАЧЕВ), 22:47 - 2:1. Хишир - 12 (Холл, Ватанен), 23:13 - 2:2. Заха - 5 (мен., Ватанен, Лавджой), 26:27 - 2:3. Вуд - 16 (Ноесен), 41:24 - 2:4. Стэмкос - 24 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 45:15 - 3:4.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (58:02) - Лэк.
Штраф: 8 - 14.
Броски: 51 (16+17+18) - 28 (9+12+7).
Наши: Кучеров (21:18/11/-2), Наместников (12:01/1/0), Сергачев (15:31/3/0) - -.
18 февраля. Тампа. Amalie Arena.
Дополнительная информация
- Нью-Джерси Дэвилз
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
gibson
Сегодня был дурдом в НХЛ. Масса необъяснимых результатов за игровой день. Тампа не должна была проигрывать. Но Василевский ничего не поймал (в 3 из 4 случаях мог бы и спасти), 11 бросков Кучерова в створ цели не достигли (еще 4 заблокировали и 1 мимо). Поинт, Сергачев не могли пробить вратаря из убойнейших позиций. 50 бросков, победы нет. Тампа в любом случае должна была забивать больше Джерси, но беспокоит, что даже Хедман со Строльманом проваливались в обороне.
10:02