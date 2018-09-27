24 сэйва Варламова не спасли "Колорадо" от поражения в матче с "Далласом"

"Даллас" на выезде обыграл "Колорадо" в предсезонном матче НХЛ - 3:1. В составе гостей результативная передача на счету Дениса Гурьянова, который отыграл 15 минут 16 секунд. Валерий Ничушкин провел на площадке 13 минут 27 секунд.

В составе "Эвеланш" на лед выходили защитник Никита Задоров и Сергей Бойков, нападающие Владислав Каменев и Игорь Швырев, а также голкипер Семен Варламов. На счету Каменева результативная передача, Варламов отразил 24 броска.

НХЛ

Предсезонный матч

"Колорадо" - "Даллас" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Льюис - 1 (бол., Каменев, Каут), 13:08 - 1:0. Хинтс - 3 (бол., Хонка, Шор), 20:55 - 1:1. Питлик - 1 (Гурьянов, Дикинсон), 44:24 - 1:2. Хонка - 1 (Хенли, Даулинг), 49:46 - 1:3.

Вратари: Варламов (58:02) - Бишоп.

Броски: 22 (9+8+5) - 27 (4+14+9).

Наши: Бойков (14:09/0/0), Задоров (23:20/0/-1), Каменев (16:22/4/0), Швырев (9:56/2/-1) - Ничушкин (13:27/1/0), Гурьянов (15:16/1/1).

27 сентября. Денвер. Pepsi Center.