04:36 | Хоккей — НХЛ

23 сэйва Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Оттаву"


"Коламбус" дома переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это седьмая подряд победа "Блю Джэкетс".

Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский, который отразил 23 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Оттава" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бэрроуз - 5 (О`Брайен), 12:16 - 0:1. Дженнер - 10 (Ванек), 16:21 - 1:1. Нутиваара - 4 (бол., Бьоркстранд, Фолиньо), 36:01 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Кондон (58:53).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 35 (12+15+8) - 24 (9+10+5).

Наши: Панарин (19:00/1/0) - -.

18 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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