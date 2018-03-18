23 сэйва Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Оттаву"

"Коламбус" дома переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это седьмая подряд победа "Блю Джэкетс".
Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский, который отразил 23 броска.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Оттава" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Бэрроуз - 5 (О`Брайен), 12:16 - 0:1. Дженнер - 10 (Ванек), 16:21 - 1:1. Нутиваара - 4 (бол., Бьоркстранд, Фолиньо), 36:01 - 2:1.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Кондон (58:53).
Штраф: 2 - 4.
Броски: 35 (12+15+8) - 24 (9+10+5).
Наши: Панарин (19:00/1/0) - -.
18 марта. Коламбус. Nationwide Arena.
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