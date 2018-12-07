23 сэйва Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Филадельфию"

"Коламбус" на выезде в овертайме выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победная шайба стала для "Блю Джэкетс" 100-й в этом сезоне.

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам, а его соотечественник и одноклубник Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Коламбус" - 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Жиру - 10 (Конекны, Кутюрье), 5:58 - 1:0. Джонс - 4 (Бьоркстранд, Дубински), 7:06 - 1:1. Дубински - 3 (Харрингтон, Панарин), 18:08 - 1:2. Дженнер - 6 (Панарин), 45:15 - 1:3. Санхейм - 1 (Жиру, Конекны), 52:24 - 2:3. Санхейм - 2 (Ворачек, Гостисбеер), 54:29 - 3:3. Джонс - 5 (Аткинсон), 60:10 - 3:4.

Вратари: Столарз - Бобровский.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 26 (6+5+15+0) - 30 (13+12+4+1).

Наши: Проворов (25.12/3/0) - Панарин (17.39/2/+1).

7 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.