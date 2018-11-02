20 сэйвов Василевского не спасли "Тампу" от поражения

"Нэшвилл" на выезде обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа "Предаторз".

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Нэшвилл" - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Террис - 3 (Экхольм, Ярнкрок), 6:02 - 0:1. Йоси - 3 (Джохансен, Эллис), 19:53 - 0:2. Куккук - 1 (Киллорн, Чирелли), 34:21 - 1:2. Ярнкрок - 3 (Джохансен), 56:42 - 1:3. Саломяки - 2 (п.в., Хартман, Террис), 57:36 - 1:4.

Вратари: Василевский (57:25 - 57:36) - Ринне.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 43 (13+17+13) - 24 (15+4+5).

Наши: Кучеров (17.39/1/-2), Сергачев (19.56/4/-1) - -.

2 ноября. Тампа. Amalie Arena.