20 сэйвов Худобина не спасли "Даллас" от поражения в матче с "Филадельфией"

"Даллас" на выезде проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). "Флайерз" прервал свою восьмиматчевую серию поражений.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Даллас" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Конекны - 11 (ван Римсдайк, Гудас), 21:23 - 1:0. ван Римсдайк - 7 (Жиру, Кутюрье), 28:51 - 2:0. Бенн - 18 (Сегин, Клингберг), 57:09 - 2:1.

Вратари: Харт (28:23 - 28:51) - Худобин (59:07).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 22 (6+6+10) - 38 (7+13+18).

Наши: Проворов (27.23/1/0) - Ничушкин (12.52/1/-1), Радулов (22.17/4/0).

11 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.