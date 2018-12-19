20-летний вратарь "Филадельфии" установил рекорд клуба в дебютном матче

"Филадельфия" обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервала 4-матчевую серию поражений. В этом матче в составе "Флайерз" дебютировал 20-летний вратарь Картер Харт, который был признан первой звездой встречи.

Харт отразил 20 бросков по своим воротам. Также он стал самым молодым вратарем в истории клуба, который одержал победу в дебютном матче. В текущем сезоне АХЛ он провел 17 матчей.