2 шайбы Хаймана помогли "Торонто" обыграть "Миннесоту"

"Торонто" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Дубль в этой встрече сделал нападающий "Мэйпл Ливз" Зак Хайман.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отыграл 23 минуты 36 секунд, Игорь Ожиганов провел на площадке 12 минут 33 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Торонто" - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Мэттьюс - 13 (бол., Марнер, Райлли), 6:06 - 0:1. Эннис - 4 (Линдхольм, Дермотт), 12:19 - 0:2. Стаал - 10 (Сутер, Гранлунд), 19:29 - 1:2. Гринуэй - 4 (Эрикссон Эк), 25:17 - 2:2. Хаймэн - 5 (Марнер, Гардинер), 34:38 - 2:3. Зукер - 8 (Гранлунд), 49:38 - 3:3. Кадри - 8 (Браун, Юнссон), 56:40 - 3:4. Хаймэн - 6 (п.в.), 59:04 - 3:5.

Вратари: Дубник (58:16 - 59:04, 59:26) - Андерсен.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 41 (11+12+18) - 23 (8+7+8).

Наши: - - Зайцев (23.36/0/0), Ожиганов (12.33/1/0).

2 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.