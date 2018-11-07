2 передачи Тарасенко и хет-трик О'Райлли принесли "Сент-Луису" победу над "Каролиной"

"Сент-Луис" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Нападающий Райан О'Райлли сделал в этой игре хет-трик.

Форвард Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи, отыграв 17 минут 41 секунду. Иван Барбашев за 13 минут 28 секунд.

За "Харрикейнз" 15 минут 48 секунд отыграл нападающий Андрей Свечников, Валентин Зыков отыграл 6 минут 38 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Каролина" - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: О`Райлли - 5 (Тарасенко, Пьетранджело), 11:57 - 1:0. Фаббри - 1 (Перрон, Томас), 14:01 - 2:0. Славин - 1 (бол., Уильямс, Валлмарк), 19:34 - 2:1. О`Райлли - 6 (бол., Бозак, Тарасенко), 19:55 - 3:1. О`Райлли - 7 (п.в., Стин, Бозак), 56:50 - 4:1.

Вратари: Джонсон - Макэлхинни (56:39 - 56:50).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 20 (11+3+6) - 39 (14+13+12).

Наши: Барбашев (13.28/0/0), Тарасенко (17.41/1/+1) - Зыков (6.38/1/0), Свечников (15.48/4/-1).

7 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.