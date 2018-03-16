2 передачи Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Филадельфию"

"Коламбус" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Хет-трик за "Блю Джэкетс" сделал нападающий Кэм Аткинсон. Российский форвард Артемий Панарин провел на площадке 21 минуту и сделал 2 результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

В составе "Флайерз" 22 минуты 37 секунд отыграл защитник Иван Проворов. Он записал на свой счет одну передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Коламбус" - 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Наши: Проворов (22:37/3/-2) - Панарин (21:07/3/2).