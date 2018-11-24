2 очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Оттаву", Худобин сделал 29 сэйвов

"Даллас" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. Дубль в этой встрече на счету финского защитника "Старз" Миро Хейсканена.

Российский форвард Александр Радулов сделал в этой встрече 2 передачи. Он отыграл 19 минут 42 секунды. Валерий Ничушкин провел на площадке 11 минут 50 секунд. Вратарь Антон Худобин отразил 29 бросков из 33-х.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Оттава" - 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Голы: Дзингел - 10 (Райан, Шабо), 3:05 - 0:1. Бенн - 8 (Сегин, Радулов), 10:22 - 1:1. Ткачак - 7 (бол., Шабо, Райан), 30:02 - 1:2. Хейсканен - 3 (Радулов, Янмарк), 32:45 - 2:2. Федун - 1 (Шор, Хинтс), 38:48 - 3:2. Хейсканен - 4 (Янмарк, Шор), 44:40 - 4:2. Комо - 2 (Линделл, Дикинсон), 46:12 - 5:2. Ладжой - 6 (Дюшен), 50:36 - 5:3. Смит - 4 (Райан, Дюшен), 53:54 - 5:4. Байрейтер - 1 (п.в.), 57:50 - 6:4.

Вратари: Худобин - Андерсон (57:43 - 57:50, 58:02).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 54 (19+24+11) - 33 (8+13+12).

Наши: Ничушкин (11.50/2/-1), Радулов (19.42/7/+1) - -.

24 ноября. Даллас. American Airlines Center.