2 очка Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси"

"Филадельфия" обыграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 25 минут 14 секунд и сделал 2 результативные передачи.

Россиянин набрал седьмое очко в последних четырех матчах. Всего на его счету 22 (8+14) очка на данный момент.

В еще одном поединке "Миннесота" одержала победу над "Виннипегом" - 4:1. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 42 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Филадельфия" - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Братт - 11 (Хишир, Холл), 5:43 - 1:0. Кутюрье - 24 (Уил, Макдональд), 14:35 - 1:1. Палмиери - 7 (бол., Батчер, Холл), 21:46 - 2:1. Симмондс - 15 (бол., Жиру, Ворачек), 31:53 - 2:2. Кутюрье - 25 (бол., Жиру, ПРОВОРОВ), 38:16 - 2:3. Конекны - 6 (ПРОВОРОВ, Кутюрье), 44:28 - 2:4. Раффль - 8 (Ворачек, Филппула), 52:04 - 2:5. Стэффорд - 6 (бол., Сиверсон, Мур), 59:15 - 3:5.

Вратари: Шнайдер - Эллиотт.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 29 (13+5+11) - 25 (6+11+8).

Наши: - - Проворов (25:14/0/1).

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Миннесота" - "Виннипег" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Гранлунд - 13 (бол., Сутер, Сперджен), 8:47 - 1:0. Зукер - 16 (Койву, Гранлунд), 25:40 - 2:0. Перро - 13 (бол., Уилер, Бафлин), 40:47 - 2:1. Дамба - 8 (Фолиньо, Койл), 46:23 - 3:1. Дамба - 9 (Койл, Фолиньо), 53:32 - 4:1.

Вратари: Дубник - Хеллебайк.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 41 (23+9+9) - 33 (5+17+11).

Наши: - - Куликов (15:42/2/-1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.