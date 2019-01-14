2 очка Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Рейнджерс", Бобровский пропустил 5 шайб

"Коламбус" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:5. Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он завершил встречу с показателем "+4". Ворота команды в этом матче защищал Сергей Бобровский.

В рамке "Рейнджерс" весь матч отыграл Александр Георгиев. Он набрал второе очко в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Рейнджерс" - 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Голы: Стром - 7 (Хитил, Фаст), 4:34 - 0:1. Панарин - 17 (Аткинсон, Дюбуа), 5:08 - 1:1. Дюклер - 10 (Нутиваара, Мюррей), 8:55 - 2:1. Крайдер - 21 (Нивс, Георгиев), 17:56 - 2:2. Аткинсон - 26 (Веренски), 34:00 - 3:2. Седлак - 2 (Бьоркстранд, Нэш), 37:49 - 4:2. Цуккарелло - 6 (Зибанежад), 38:58 - 4:3. Фолиньо - 11 (Мюррей, Андерсон), 39:58 - 5:3. Савар - 3 (Панарин), 45:29 - 6:3. Цуккарелло - 7 (Шаттенкирк), 55:00 - 6:4. Веси - 11 (Хауден, Смит), 56:48 - 6:5. Фолиньо - 12, 58:14 - 7:5.

Вратари: Бобровский - Георгиев (58:22).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 40 (19+12+9) - 27 (7+9+11).

Наши: Панарин (22.04/3/+4) - Бучневич (9.36/0/-2), Наместников (11.26/1/-1).

14 января. Коламбус. Nationwide Arena.