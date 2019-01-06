2 очка Ожиганова помогли "Торонто" разгромить "Ванкувер"

"Торонто" на своем льду разгромил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). "Мэйпл Ливз" одержал первую победу после двух подряд поражений.

Российский защитник "Торонто" Игорь Ожиганов набрал 2 (1+1) очка. Никита Зайцев и Николай Голдобин результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Ванкувер" - 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Голы: Таварес - 27 (Райлли, Браун), 8:54 - 1:0. Т. Мур - 1 (Ожиганов), 14:30 - 2:0. Мэттьюс - 20 (Юнссон), 44:45 - 3:0. Юнссон - 9 (Мэттьюс), 51:55 - 4:0. Ожиганов - 2 (Мэттьюс, Дермотт), 54:49 - 5:0.

Вратари: Хатчинсон - Маркстрем.

Штраф: 6 - 0.

Броски: 34 (12+12+10) - 28 (11+8+9).

Наши: Зайцев (21.53/0/+1), Ожиганов (16.18/1/+1) - Голдобин (17.18/1/-1).

6 января. Торонто. Scotiabank Arena.