2 очка Наместникова и гол Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" на выезде - 5:2. Одну из шайб в соствае "Лайтнинг" забросил нападающий Никита Кучеров, который отыграл 16 минут 29 секунд. Форвард Владислав Наместников за 17 минут 32 секунды сделал 2 результативные передачи. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 15 минут 8 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в игре не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Тампа-Бэй" - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Джирарди - 3 (НАМЕСТНИКОВ, Гурд), 8:56 - 0:1. Джонсон - 13 (Джирарди, Палат), 14:11 - 0:2. Нюквист - 14 (Бертуцци, Зеттерберг), 23:10 - 1:2. Гурд - 13 (Киллорн, НАМЕСТНИКОВ), 39:00 - 1:3. Абделькадер - 7 (Манта), 43:06 - 2:3. КУЧЕРОВ - 27 (Стэмкос), 53:42 - 2:4. Гурд - 14 (Палат), 56:05 - 2:5.

Вратари: Мразек - Доминге.

Штраф: 12 - 20.

Броски: 36 (12+14+10) - 24 (9+4+11).

Наши: - - Кучеров (16:29/3/1) , Наместников (17:32/1/2), Сергачев (15:08/1/1).

Детройт. Little Caesars Arena.