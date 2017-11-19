2 очка Миронова не спасли "Колорадо" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Результативную передачу в составе победилетелй сделал защитник Алексей Емелин, отыгравший 19 минут 29 секунд.

В составе "Эвеланш" 2 (1+1) очка набрал защитник Андрей Миронов, который провел на площадке 9 минут 46 секунд. Несмотря на поражение, он закончил встречу с "+2". Еще одна результативная передача на счету Никиты Задорова, который отыграл 13 минут 19 секунд. Форвард Наиль Якупов провел на льду 15 минут 7 секунд и результативными действиями не отметился. Голкипер Семен Варламов отразил 19 бросков из 24.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Колорадо" - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Смит - 7 (бол., Суббан, Форсберг), 19:25 - 1:0. Сиссонс - 3 (Йоси, Бонино), 29:11 - 2:0. Битетто - 1 (Смит, Фиала), 30:38 - 3:0. Экхольм - 4 (бол., Фиала, Йоси), 47:53 - 4:0. Арвидссон - 8 (Суббан, ЕМЕЛИН), 51:51 - 5:0. МИРОНОВ - 1 (ЗАДОРОВ, Керфут), 55:23 - 5:1. Комфер - 2 (Керфут, МИРОНОВ), 58:15 - 5:2.

Вратари: Ринне (51:48 - 51:51) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 27 - 8.

Броски: 24 (10+9+5) - 31 (10+8+13).

Наши: Емелин (19:29/0/0) - Якупов (15:07/2/-1), Миронов (9:46/1/2), Задоров (13:19/2/1).

19 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.