2 очка Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Филадельфию"

"Питтсбург" на выезде переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это третья подряд победа "Пингвинз" и четвертое кряду поражение "Флэймз".

Российский нападающий гостей Евгений Малкин, отметившийся голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Питтсбург" – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Кессел – 28 (бол., МАЛКИН, Кросби), 18:35 – 0:1. Ворачек – 15 (Патрик), 22:07 – 1:1. Конекны – 18 (Жиру, Макдональд), 25:59 – 2:1. Олексяк – 4 (Шульц, Гюнтцель), 29:24 – 2:2. Шири – 13 (Кросби, Олексяк), 34:25 – 2:3. Шири – 14 (Гюнтцель, Кросби), 39:20 – 2:4. МАЛКИН – 38 (п.в., Хагелин, Шихан), 58:19 – 2:5.

Вратари: Мразек (57:56 – 58:19) – Джерри.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 28 (8+11+9) – 28 (11+10+7).

Наши: Проворов (23:32/3/0) – Малкин (18:48/3/0).

8 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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