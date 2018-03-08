2 очка Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Филадельфию"

"Питтсбург" на выезде переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это третья подряд победа "Пингвинз" и четвертое кряду поражение "Флэймз".
Российский нападающий гостей Евгений Малкин, отметившийся голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" – "Питтсбург" – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Голы: Кессел – 28 (бол., МАЛКИН, Кросби), 18:35 – 0:1. Ворачек – 15 (Патрик), 22:07 – 1:1. Конекны – 18 (Жиру, Макдональд), 25:59 – 2:1. Олексяк – 4 (Шульц, Гюнтцель), 29:24 – 2:2. Шири – 13 (Кросби, Олексяк), 34:25 – 2:3. Шири – 14 (Гюнтцель, Кросби), 39:20 – 2:4. МАЛКИН – 38 (п.в., Хагелин, Шихан), 58:19 – 2:5.
Вратари: Мразек (57:56 – 58:19) – Джерри.
Штраф: 8 – 10.
Броски: 28 (8+11+9) – 28 (11+10+7).
Наши: Проворов (23:32/3/0) – Малкин (18:48/3/0).
8 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.
ростовский свин
малыч красавец - первый гол изумительная передача на дальнюю штангу -киселю оставалось только попасть в пустые ворота с полуметра,такую передачу надо считать выше гола-)Мразек, кстате, дыра та еще - в этом моменте -сел на колени и намертво прикрыл ближний угол - зато потерял возможность быстро перемещаться по ленточке, как итог пас малкина вдоль ворот и кессел заводит шайбу в абсолютно пустые ворота.Топ вратари уже давно не садяться на колени - теряя возможность быстро перемещаться в воротах.кстате точно такую ошибку допустил и кипер питсбурга -в первом голе -нолан от борта отдает продольную передачу на пятачок -джерри не успевает переместиться -так как стоит на коленях в ближнем углу, и ворачек.опережает брассара и так же забивает в пустые ворота с пятачка.Шайба имени джерри и брассара ...ну не должна была эта передача доходить до ворачека...Конекны забил в сутолоке у ворот - казалось джерри уже прижал шайбу - но конекны ее протолкнул в ворота от щитка вратаря, между двумя голами было еще попадание гостибеера в перекладину ,филадельфия выглядела в этот отрезок посильнее, помобильнее.Олексяк забил броском от синей линии ,хоть перед воротами и был нехилый траффик -ошибка мразека,третий гол - кросби и шири выходят 2 в 1 ,кросби немного жадничает бросает сам -марзек не ловит шайбу,а не уклюже роняет ее над собой -шири завозит ее в пустые ворота,4 гол -кросби отбрасывает шайбу под синюю линию- бросок гюнцеля -шайба попадает в игрока флайерс - отскакивает в ПКВ от туда шири в падении посылает ее в ворота.Мразек выкатился чуть из ворот -реагируя на бросок гюнцеля и не смог перекрыть ближний угол.Вообще создалось впечатление что мразек -медленный вратарь - плохо перемещаеться в рамке.Маликн забил со своей половины.Мне даже филадельфия понравилась больше -движением ,но у питсбурга индивидуальное мастерство повыше ,ну и мразек не выручает ,на рольстартера он не годится.Летом филли снова надо искать вратаря...
08:56
maxcds
Тема дерби не раскрыта. Где оно старое доброе пенсильванское...
06:58