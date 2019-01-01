2 очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Анахаймом"

"Тампа" обыграла "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой игре 2 (1+1) очка.

На счету россияинина 65 очков в этом сезоне. Он лидирует в бомбардирской гонке НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Тампа-Бэй" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров - 19 (Чернак, Пойнт), 6:06 - 0:1. Ритчи - 5 (Каше, Махура), 17:08 - 1:1. Пойнт - 23 (Кучеров, Хедман), 60:35 - 1:2.

Вратари: Гибсон - Василевский.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 36 (16+7+13+0) - 35 (9+12+13+1).

Наши: - - Кучеров (23.45/4/+2).

1 января. Анахайм. Honda Center.