2 очка Кучерова помогли "Тампе" переиграть "Баффало"

"Тампа-Бэй" выиграл у "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Лайтнинг" прервал 10-матчевую победную серию "Сэйбрз".

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей, а его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев - голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Баффало" – 5:4 (3:2, 0:1, 2:1)

Голы: Джирарди – 2 (Киллорн, Хедман), 2:59 – 1:0. Гиргенсонс – 2 (Ристолайнен, Эли), 8:42 – 1:1. Райнхарт – 4 (Айкел, Богосян), 9:45 – 1:2. Киллорн – 4 (Миллер), 10:28 – 2:2. Кучеров – 10 (Пойнт, Чернак), 15:55 – 3:2. Райнхарт – 5 (Айкел, Нельсон), 25:39 – 3:3. Томпсон – 4 (Миттельштадт), 42:29 – 3:4. Стэмкос – 8 (бол., Хедман, Кучеров), 44:12 – 4:4. Пакетт – 5 (Сергачев, Палат), 54:19 – 5:4.

Вратари: Доминге – Хаттон (58:17).

Штраф: 4 – 20.

Броски: 37 (16+9+12) – 22 (7+5+10).

Наши: Кучеров (20.17/4/-1), Сергачев (21.36/3/+1) – -.

30 ноября. Тампа. Amalie Arena.