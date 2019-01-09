2 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус", Василевский отыграл на ноль

"Тампа" обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Защитник Михаил Сергачев сделал 2 результативные передачи. Вратарь Андрей Василевский отыграл на ноль, отразив 31 бросок.

Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин завершил встречу с показателем "-3". Вратарь Сергей Бобровский был заменен по ходу игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа" - "Коламбус" - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Жозеф - 11 (Сергачев), 15:55 - 1:0. Пойнт - 25 (Кучеров, Джонсон), 16:39 - 2:0. Кучеров - 21 (Джонсон, Пойнт), 46:05 - 3:0. Пойнт - 26 (Сергачев), 48:53 - 4:0.

Вратари: Василевский - Бобровский (Корписало, 48:53).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 22 (12+3+7) - 31 (7+17+7).

Наши: Кучеров (19.59/3/+3), Сергачев (18.19/3/+2) - Панарин (21.47/4/-3).

9 января. Тампа. Amalie Arena.