2 очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Филадельфией"

"Филадельфия" на выезде обыграла "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. По 3 очка в этой встрече набрали нападающие "Флайерз" Клод Жиру и Шон Кутюрье. Защитник команды Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 5 секунд

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров за 20 минут 27 секунд сделал 2 результативные передачи и нанес 5 бросков по воротам. Владислав Наместников отыграл 17 минут 59 секунд, защитник Михаил Сергачев - 15 минут 53 секунды. Голкипер Андрей Василевский провел на площадке 8 минут 9 секунд и отразил 2 броска из 2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа" - "Филадельфия" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Стэмкос - 16 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 7:27 - 1:0. Симмондс - 12 (бол., Кутюрье, Ворачек), 26:56 - 1:1. Гостисбеер - 8 (бол., Симмондс, Жиру), 30:03 - 1:2. Пойнт - 16 (Палат, КУЧЕРОВ), 35:37 - 2:2. Кутюрье - 18 (Жиру, Конекны), 39:48 - 2:3. Мэннинг - 4 (Жиру, Конекны), 41:53 - 2:4. Джонсон - 10 (мен.), 48:58 - 3:4. Филппула - 9 (п.в., Ворачек, Кутюрье), 59:27 - 3:5.

Вратари: Будай (ВАСИЛЕВСКИЙ, 50:26, 58:02 - 59:27) - Эллиотт.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 27 (7+13+7) - 38 (9+15+14).

Наши: Кучеров (20:27/5/-1), Наместников (17:59/1/0), Сергачев (15:53/3/0) - Проворов (24:05/2/0).

Тампа. Amalie Arena.