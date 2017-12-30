2 очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Филадельфией"

"Филадельфия" на выезде обыграла "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. По 3 очка в этой встрече набрали нападающие "Флайерз" Клод Жиру и Шон Кутюрье. Защитник команды Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 5 секунд
Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров за 20 минут 27 секунд сделал 2 результативные передачи и нанес 5 бросков по воротам. Владислав Наместников отыграл 17 минут 59 секунд, защитник Михаил Сергачев - 15 минут 53 секунды. Голкипер Андрей Василевский провел на площадке 8 минут 9 секунд и отразил 2 броска из 2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа" - "Филадельфия" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы: Стэмкос - 16 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 7:27 - 1:0. Симмондс - 12 (бол., Кутюрье, Ворачек), 26:56 - 1:1. Гостисбеер - 8 (бол., Симмондс, Жиру), 30:03 - 1:2. Пойнт - 16 (Палат, КУЧЕРОВ), 35:37 - 2:2. Кутюрье - 18 (Жиру, Конекны), 39:48 - 2:3. Мэннинг - 4 (Жиру, Конекны), 41:53 - 2:4. Джонсон - 10 (мен.), 48:58 - 3:4. Филппула - 9 (п.в., Ворачек, Кутюрье), 59:27 - 3:5.
Вратари: Будай (ВАСИЛЕВСКИЙ, 50:26, 58:02 - 59:27) - Эллиотт.
Штраф: 12 - 6.
Броски: 27 (7+13+7) - 38 (9+15+14).
Наши: Кучеров (20:27/5/-1), Наместников (17:59/1/0), Сергачев (15:53/3/0) - Проворов (24:05/2/0).
Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Филадельфия Флайерз
- НХЛ
- Клод Жиру (хоккей)
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Иван Проворов
- Шон Кутюрье
Весёлый©
Хейтеры Стамески еще не проснулись? Новый Год к нам мчится, с Васей five-or-more случится (ну, как в прошлом сезоне)? Филька обрела-таки своего Фоппу? Хекстолл, не убирайся? Вопросы, вопросы...
09:20
Монте-Кристо (Мститель) .
Смотрел матч ради Никиты Кучерова. Чтобы узнать в какой он сейчас находится форме. Все в порядке. Кучеров был лучшим у Тампы. Конечно, чуть поменьше огня в его игре, чем было в начале сезона. Но спад, который был месяц назад у него, преодолен. Много пасует, много бросает. Самый заметный на льду у Тампы. Причем передачи его почти все - конфетка. Сразу вспомнил Петрова и Мальцева, те так играли. Броски у Кучерова тоже великолепны. Пусть кистевой чуть хуже, слабее, чем у Тарасенко, но тоже крайне опасен. Стэмкос сдал, но в целом неплох. Наместникова не было видно. Сергачев сыграл ниже среднего. Зато хороши были игроки Филадельфии: Жиру, Ворачек, Кутюрье. Просто обожаю игру этих ребят. Смотрю порой матчи Фильки только ради их. Симмондс был неплох рядом с ними в большинстве. В прошлом сезоне он вообще был лучшим у Филадельфии, играя с Ворачеком и Кутюрье. А в этом году его задвинули в нижние звенья и неотмытый сбавил. У Тампы выделю, кроме Кучерова и Стэмкоса еще Пойнта и Джонсона в атаке. Среди защитников Хедмана. Но этого мало, чтобы пройти далеко в плей-офф. Особенно, при такой игре в обороне. Это слабое место Тампы. А также игра 3 и 4 звеньев. Если они не прибавят, то шансов у Тампы на кубок Стэнли мало.
07:56
mitchelll
Удивительно, что фильки низко идут в таблице востока - половину третьего периода молнии были просто жалким зрелищем. И свои коренные "бандитские" традиции ведь стараются чтить)) - Будая почти уносили с площадки ( кто у них третий вратарь? Не видал пока ), Уиз как мечом фигачит - одним взмахом клюшки двух синих положил ( комментатор предлагал по 2 минуты за каждого дать)), а Кутюрье в детстве явно восторгался Бобби Кларком, даже передними зубами пожертвовал, чтобы широко раставленными клыками максимально походить на своего кумира.
06:39