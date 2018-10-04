2 очка Голдобина помогли "Ванкуверу" обыграть "Калгари"

"Ванкувер" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Гол и результативная передача на счету нападающего "Кэнакс" Николая Голдобина, который отыграл 7 минут 53 секунды.

2 (1+1) очка также набрал 19-летний дебютант команды Элиас Петтерссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Калгари" - 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Голы: Петтерссон - 1 (Эрикссон, ГОЛДОБИН), 13:48 - 1:0. ГОЛДОБИН - 1 (Петтерссон, Эрикссон), 41:52 - 2:0. Лейпсик - 1 (Бигл, Гудбрэнсон), 42:20 - 3:0. Ткачак - 1 (Чарник, Хэнифин), 43:08 - 3:1. Виртанен - 1 (Саттер, Танев), 45:46 - 4:1. Монахэн - 1 (Годро, Нил), 48:08 - 4:2. Мотт - 1 (п.в., Гранлунд), 59:12 - 5:2.

Вратари: Маркстрем - Смит (57:49 - 59:12).

Штраф: 19 - 7.

Броски: 23 (10+5+8) - 35 (9+9+17).

Наши: Голдобин (7:53/2/2) - -.

4 октября. Ванкувер. Rogers Arena.