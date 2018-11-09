2 очка Голдобина помогли "Ванкуверу" обыграть "Бостон"

"Ванкувер" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:5. Нападающий "Кэнакс" Бо Хорват набрал в этой встрече 4 (2+2) очка.

Российский форвард Николай Голдобин набрал в этой встрече 2 (0+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Ванкувер" - 5:8 (1:1, 3:5, 1:2)

Голы: Хорват - 8, 2:46 - 0:1. Гржельчик - 1 (Крейчи, Дебраск), 13:41 - 1:1. Бержерон - 8 (Краг), 20:36 - 2:1. Эрикссон - 2 (Гудбрэнсон, Гранлунд), 27:02 - 2:2. Хаттон - 4 (бол., Хорват, Голдобин), 28:28 - 2:3. Дебраск - 4 (Крейчи, Нордстрем), 29:00 - 3:3. Эрикссон - 3 (бол., Хаттон, Лейпсик), 33:23 - 3:4. Руссель - 3 (Гранлунд, Дель Зотто), 34:53 - 3:5. Дебраск - 5 (бол., Краг, Маршан), 37:18 - 4:5. Гудбрэнсон - 1 (Хорват, Эрикссон), 39:26 - 4:6. Хорват - 9 (мен.), 49:40 - 4:7. Виртанен - 6 (Голдобин, Петтерссон), 51:12 - 4:8. Хейнен - 1 (бол., Гржельчик, Крейчи), 53:38 - 5:8.

Вратари: Галак (Раск, 34:53) - Маркстрем.

Штраф: 27 - 17.

Броски: 28 (5+11+12) - 33 (8+14+11).

Наши: - - Голдобин (14.29/0/+1).

9 ноября. Бостон. TD Garden.