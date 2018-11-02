2 очка Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Виннипег" в Хельсинки

"Флорида" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Игра состоялась в Хельсинки.

Российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов за 20 минут 28 секунд набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. Максим Мамин отыграл 6 минут 43 секунды, защитник Богдан Киселевич - 12 минут 53 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Флорида" - 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Элерс - 2 (Уилер), 8:53 - 1:0. Дадонов - 6 (бол., Яндл, Трочек), 14:29 - 1:1. Лайне - 7 (бол., Уилер, Бафлин), 17:16 - 2:1. Хоффман - 6 (бол., Матесон, Бьюгстад), 24:59 - 2:2. Яндл - 3 (бол., Юбердо, Дадонов), 39:34 - 2:3. Ватрано - 4 (Юбердо), 52:15 - 2:4.

Вратари: Хеллебайк (57:43 - 59:02, 59:35) - Луонго.

Штраф: 23 - 19.

Броски: 34 (14+3+17) - 26 (10+12+4).

Наши: - - Дадонов (20.28/4/-1), Киселевич (12.53/0/0), Мамин (6.43/0/0).

2 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".