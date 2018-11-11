2 очка Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Коламбус"

"Коламбус" на своем льду проиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного буллита стал Джимми Веси.

В составе "Коламбуса" голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич записал на свой счет гол и голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Рейнджерс" - 4:5 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Зибанежад - 7 (Бучневич, Наместников), 5:54 - 0:1. Аткинсон - 7 (бол., Дюбуа, Джонс), 19:26 - 1:1. Бучневич - 5 (Веси), 26:57 - 1:2. Крайдер - 8 (Хэйс, Дианджело), 28:30 - 1:3. Дюбуа - 7 (Джонс, Панарин), 31:49 - 2:3. Фолиньо - 6 (Дженнер, Нутиваара), 32:21 - 3:3. Веннберг - 1 (мен., Джонс), 36:03 - 4:3. Веси - 6 (Хэйс, Шаттенкирк), 39:07 - 4:4.

Победный буллит: Веси.

Вратари: Корписало - Георгиев.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 38 (11+12+11+4) - 19 (7+9+2+1).

Наши: Панарин (21.01/2/-1) - Бучневич (15.41/2/0), Наместников (17.28/1/-1).

11 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.