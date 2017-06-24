18 россиян выбрано на драфте НХЛ-2017

На драфте НХЛ-2017 года было выбрано 18 россиян. Для сравнения, в прошлом году было выбрано 17 представителей России, а годом ранее - также 18. Рекордом был 2001 год, когда было выбрано 42 россиянина.

По странам это пятый показатель. Канада сильно опережает другие страны – выбрано 80 игроков. Дальше идут США – 47 игроков, Швеция (27) и Финляндия (23).

Российские игроки на драфте НХЛ-2017:

1 раунд – Клим Костин (31-й номер, "Сент-Луис");

2 раунд - Александр Волков (48, "Тампа-Бэй").

3 раунд - Андрей Алтыбармакян – (70, "Чикаго"), Алексей Липанов (76, "Тампа-Бэй"), Кирилл Устименко (80, "Филадельфия"), Дмитрий Саморуков (84, "Эдмонтон"), Даниил Тарасов (86, "Коламбус");

4 раунд - Максим Жуков (96, "Вегас"), Никита Попугаев (98, "Нью-Джерси"), Алексей Торопченко (113, "Сент-Луис"), Владислав Кара (124, "Торонто");

5 раунд - Игорь Швырев (125,"Колорадо"), Кирилл Максимов (146, "Эдмонтон");

6 раунд - Денис Смирнов (156, "Колорадо"), Павел Колтыгин (176, "Нэшвилл"), Андрей Светлаков (178, "Миннесота");

7-й раунд - Егор Зайцев (205, "Нью-Джерси"), Иван Чехович (213, "Сан-Хосе").