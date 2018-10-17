18-летний Руслан Исхаков доставлен в больницу после страшного силового приема. Видео

Российский нападающий "Университета Коннектикута" Руслан Исхаков после мощного силового приема был доставлен в больницу. Инцидент произошел в матче против Исхаков команды Квиннипэкского университета, когда Броган Рафферти на скорости въехал в россиянина.
Рафферти заработал удаление до конца матча, а Исхаков был доставлен в больницу в целях предосторожности.
Напомним, что в прошедшем сезоне Исхаков выступал за "Красную Армию". Форвард был выбран "Айлендерс" на драфте-2018 под общим 43-м номером.
Scary hit in tonight’s @UConnMHOC @QU_MIH game. Video by @JPPierson @WTNH @Buccigross @ESPNAssignDesk pic.twitter.com/CzgOBj7P1S– Erik Dobratz (@Erikd25) 17 октября 2018 г.
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