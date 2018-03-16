08:33 | Хоккей — НХЛ

18-летний Максимов подписал контракт с "Эдмонтоном"


Российский нападающий Кирилл Максимов подписал трехлетний контракт новичка с "Эдмонтоном", сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ. 18-летний игрок был выбран "Ойлерз" в пятом раунде прошлогоднего драфта под общим 146-м номером.  Он проводит третий сезон в Хоккейной лиге Онтарио и второй в команде "Ниагара Айс Догз". В 59 встречах этого сезона уроженец Москвы набрал 73 (33+40) очка, а его показатель полезности составил плюс-17.

В прошлом году Максимов выиграл в составе сборной России бронзу юниорского чемпионата мира для игроков до 18 лет.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/oilers-sign-kirill-maksimov-to-entry-level-contract/c-296964492

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