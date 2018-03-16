18-летний Максимов подписал контракт с "Эдмонтоном"

Российский нападающий Кирилл Максимов подписал трехлетний контракт новичка с "Эдмонтоном", сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ. 18-летний игрок был выбран "Ойлерз" в пятом раунде прошлогоднего драфта под общим 146-м номером. Он проводит третий сезон в Хоккейной лиге Онтарио и второй в команде "Ниагара Айс Догз". В 59 встречах этого сезона уроженец Москвы набрал 73 (33+40) очка, а его показатель полезности составил плюс-17.

В прошлом году Максимов выиграл в составе сборной России бронзу юниорского чемпионата мира для игроков до 18 лет.