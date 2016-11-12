16 сэйвов Варламова позволили "Колорадо" одолеть "Виннипег"

"Колорадо" одолел "Виннипег" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Автором победного гола хозяев стал форвард Рене Бурк, сделавший дубль и признанный первой звездой поединка. Ворота "Эвеланш" защищал Семен Варламов. На счету россиянина 16 отраженных бросков из 18.

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"Колорадо" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Рантанен - 1 (бол., Джонсон, Маккиннон), 21:03 - 1:0. Р. Бурк - 3 (Барри, Ландеског), 29:33 - 2:0. Уилер - 5 (Элерс), 33:27 - 2:1. Шейфел - 10 (бол., Уилер, Элерс), 36:00 - 2:2. Р. Бурк - 4, 61:23 - 3:2.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Хатчинсон.

Штраф: 17 - 15.

Броски: 28 (9+8+8+3) - 18 (7+8+2+1).

Наши: Григоренко (12:22/1/0), Задоров (16:11/0/0), Тютин (19:48/0/+1) – Бурмистров (11:16/0/0)

Денвер. Pepsi Center.