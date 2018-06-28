15 россиян выбрано на драфте CHL

Завершился импорт-драфт CHL (Канадской хоккейной лиги). Это сильнейшая молодежная лига Северной Америки.
Было выбрано 15 россиян. Это больше, чем у любой другой страны. Напомним, что на импорт-драфте не выбирают игроков из Северной Америки.
Россияне на импорт-драфте CHL:
7-й номер - Берестнев (н) (Вальд`Ор)
10-й - Князев (з) (Чикутими)
15-й - Просветов (в) (Сагино)
17-й - Зайцев (н) (Ред-Дир)
22-й - Лихачев (н) (Гатино)
27-й - Постнов (з) (Норт-Бэй)
31-й - Сергеев (н) (Квебек)
37-й - Сердюк (н) (Викториявилль)
42-й - Гуськов (н) (Лондон)
47-й - Алхимов (н) (Реджайна)
48-й - Жуков (в) (Бэрри)
50-й - Арбузов (з) (Спокейн)
92-й - Подкользин (н) (Тайгерс)
97-й - Абрамов (н) (Викториявилль)
107-й - Седов (з) (Реджайна).
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