15 россиян выбрано на драфте CHL

Завершился импорт-драфт CHL (Канадской хоккейной лиги). Это сильнейшая молодежная лига Северной Америки.

Было выбрано 15 россиян. Это больше, чем у любой другой страны. Напомним, что на импорт-драфте не выбирают игроков из Северной Америки.

Россияне на импорт-драфте ​CHL:

7-й номер - Берестнев (н) (Вальд`Ор)

10-й - Князев (з) (Чикутими)

15-й - Просветов (в) (Сагино)

17-й - Зайцев (н) (Ред-Дир)

22-й - Лихачев (н) (Гатино)

27-й - Постнов (з) (Норт-Бэй)

31-й - Сергеев (н) (Квебек)

37-й - Сердюк (н) (Викториявилль)

42-й - Гуськов (н) (Лондон)

47-й - Алхимов (н) (Реджайна)

48-й - Жуков (в) (Бэрри)

50-й - Арбузов (з) (Спокейн)

92-й - Подкользин (н) (Тайгерс)

97-й - Абрамов (н) (Викториявилль)

107-й - Седов (з) (Реджайна).