13 шайб! Невероятный матч "Чикаго" и "Вашингтона"

"Чикаго" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:5.

Российские форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали ни одного очка, а защитник Дмитрий Орлов забросил шайбу и отдал передачу. Примечательно, что у "Вашингтона" все пять голов провели игроки обороны.

Орлов также стал "автором" нелепого автогола. Россиянин боролся с Джонатаном Тэйвзом у своих ворот, шайба подскочила на уровень головы Орлова, и он неумышленно забросил ее за шиворот голкиперу своей команды.

Российский форвард победителей Артем Анисимов также не набрал очков.

Самыми результативными игроками стали форварды первого звена "Блэкхокс" Патрик Кейн (2 гола и 3 передачи) и Джонатан Тэйвз (3 гола и 2 передачи).

Одним из самых ярких моментов игры стала стычка Овечкина и Кейна. Игрок "Чикаго" ткнул россиянина клюшкой между ног, Овечкин остановился и потолкался с обидчиком, сбив ему шлем. До полноценной драки дело не дошло.

Patrick Kane hooks Alex Ovechkin in the crotch pic.twitter.com/usO9QxzEZ9 – Ian Oland (@ianoland) 20 января 2019 г.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Вашингтон" - 8:5 (3:1, 1:1, 4:3)

Голы: Саад - 15 (Кемпф), 6:36 - 1:0. Кейн - 28 (Тэйвз, Сибрук), 7:56 - 2:0. Орпик - 2 (Коннолли, Эллер), 14:25 - 2:1. Тэйвз - 19, 14:53 - 3:1. Дебринкэт - 25 (Стром, Кит), 22:30 - 4:1. Орлов - 3 (Нисканен, Бураковски), 35:24 - 4:2. Карлсон - 7 (Орлов, Оши), 43:09 - 4:3. Кейн - 29 (бол., Тэйвз, Стром), 43:45 - 5:3. Тэйвз - 20 (Кейн, Дальстрем), 47:20 - 6:3. Карлсон - 8 (Бэкстрем, Оши), 50:38 - 6:4. Нисканен - 6 (Бойд, Бураковски), 53:55 - 6:5. Тэйвз - 21 (Кейн), 54:57 - 7:5. Стром - 11 (п.в.), 58:11 - 8:5.

Вратари: Делиа - Холтби (Копли, 22:30, 57:22 - 58:11).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 28 (9+12+7) - 39 (15+9+15).

Наши: Анисимов (12.19/2/-1) - Кузнецов (16.44/2/-3), Овечкин (19.36/2/+1), Орлов (23.47/2/+1).

20 января. Чикаго. United Center.

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