13 шайб, 2 очка Сергачева, 1 - Кучерова. "Тампа" победила "Айлендерс"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Айлендерс" - 7:6. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров в этой игре набрал 1 (0+1) очко, защитник Михаил Сергачев - 2 (1+1). Последний забросил шайбу впервые с 17 декабря. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 41.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Тампа-Бэй" - 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Наши: - - Кучеров (18:15/4/0), Сергачев (7:58/1/3).