13 лет фантастическому голу Овечкина. Видео

В этот день 13 лет назад форвард "Вашингтона" забил один из самых невероятных голов в истории НХЛ. Видео опубликовано в официальном Твиттере лиги.
В 2006 году россиянин отличился в третьем периоде матча с "Финиксом" (6:1). "Это лучший гол в моей карьере, - признавался потом форвард.
33-летний хоккеист выступает за "Вашингтон" с сезона-2005/06. Вместе с командой он стал победителем Кубка Стэнли в 2006 году.
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13 years ago today, rookie @ovi8 laid out for what he called "the best goal I ever scored."– NHL Public Relations (@PR_NHL) 16 января 2019 г.
The @Capitals captain has scored 608 goals since. More TDIH: https://t.co/WHRDMancbB #NHLStats pic.twitter.com/JAIIl2R1uB
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