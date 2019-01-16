13 лет фантастическому голу Овечкина. Видео

В этот день 13 лет назад форвард "Вашингтона" забил один из самых невероятных голов в истории НХЛ. Видео опубликовано в официальном Твиттере лиги.

В 2006 году россиянин отличился в третьем периоде матча с "Финиксом" (6:1). "Это лучший гол в моей карьере, - признавался потом форвард.

33-летний хоккеист выступает за "Вашингтон" с сезона-2005/06. Вместе с командой он стал победителем Кубка Стэнли в 2006 году.

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