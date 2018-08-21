14:38 | Хоккей — НХЛ

120 юных хоккеистов помогли Малкину установить рекорд Гиннесса


Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин установил рекорд Гиннесса в номинации "Самая длинная комбинация", в которую вошли около 110 передач. Форварду "Питтсбурга" помогли вместе с воспитанниками хоккейных школ московского региона, передают из Парка Легенд корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов.

 

Согласно требованиям Книги рекордов Гиннесса, длина каждой передачи должна была быть не менее 9,1 метров, а на обработку шайбы и следующую передачу участнику давалось не более пяти секунд. На льду присутствовали специально приглашенные судьи из Британии, которые проконтролировали действия спортсменов и зафиксировали мировой рекорд.

 

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