120 юных хоккеистов помогли Малкину установить рекорд Гиннесса

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин установил рекорд Гиннесса в номинации "Самая длинная комбинация", в которую вошли около 110 передач. Форварду "Питтсбурга" помогли вместе с воспитанниками хоккейных школ московского региона, передают из Парка Легенд корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов.

Джино пожелал всем удачи, и поехали 🏒🏒 pic.twitter.com/BEV4HWBXZr – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 21 августа 2018 г.

Согласно требованиям Книги рекордов Гиннесса, длина каждой передачи должна была быть не менее 9,1 метров, а на обработку шайбы и следующую передачу участнику давалось не более пяти секунд. На льду присутствовали специально приглашенные судьи из Британии, которые проконтролировали действия спортсменов и зафиксировали мировой рекорд.