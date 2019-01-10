11 сэйвов Варламова не спасли "Колорадо" от поражения

"Колорадо" на выезде проиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Это второе подряд поражение "Эвеланш" и третья кряду победа "Флэймз".

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 11 из 15 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Колорадо" – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Голы: Баклунд - 10 (Нил, Годро), 5:34 - 1:0. Янковски - 7 (Беннетт, Джиордано), 10:29 - 2:0. Маккиннон - 26 (Ландескуг, Рантанен), 16:32 - 2:1. Джонсон - 3 (Колверт, Жост), 19:41 - 2:2. Линдхольм - 21 (бол., Джиордано, Годро), 32:57 - 3:2. Фролик - 10 (Джиордано, Броди), 49:14 - 4:2. Рантанен - 20 (Ландескуг), 59:22 - 4:3. Ткачак - 20 (п.в., Броди, Райан), 59:50 - 5:3.

Вратари: Риттих - Варламов (57:42 - 59:22, 59:36 - 59:50).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 16 (5+6+5) - 35 (11+10+14).

10 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.