Звезды хоккея на гала-матче в Приморье собрали 700 тысяч рублей для пострадавших от наводнения

В Приморье состоялся гала-матч звезд хоккея в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Как сообщает официальный сайт администрации региона, вся выручка от продажи билетов – почти 700 тысяч рублей – направлена в фонд помощи пострадавшим от наводнения. Эту инициативу поддержал Губернатор края Владимир Миклушевский. Посмотреть благотворительный матч с участием звезд хоккея пришло 3,5 тысячи зрителей.

На лед вышли олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко, двукратный чемпион России Александр Гуськов, олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Канады 1981 года Ирек Гимаев, экс-форвард "Флориды" Иван Новосельцев, трехкратный чемпион России Денис Карцев, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, а также тренеры "Адмирала" Дэвид Немировски и олимпийский чемпион 1994 года Фредерик Стиллман вместе с начальником команды и экс-капитаном "Авангарда" Игорем Латышевым.