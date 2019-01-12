Женская сборная России U18 проиграла Канаде в полуфинале ЧМ

Женская сборная Канады U18 одержала победу над Россией (4:3 ОТ) в рамках в полуфинального матча женского молодежного чемпионата мира среди юниорок. Россиянки завтра сыграют за бронзу с финской командой.
В составе сборной России отличилась Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова.
ЧМ U18
1/2 финала
"Канада U18" – "Россия U18" – 4:3 ОТ
12 января. Обихиро. Obihiro Arena 1
⚡️ Шайба Анны Савониной в ворота сборной Канады 👇🏼 pic.twitter.com/mMa752CHC3– Хоккей России (@russiahockey) 12 января 2019 г.
Красивый гол Илоны Марковой во втором периоде полуфинального матча против канадок 👇🏼 pic.twitter.com/jDWTuetwM6– Хоккей России (@russiahockey) 12 января 2019 г.
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