Женская сборная России U18 проиграла Канаде в полуфинале ЧМ

Женская сборная Канады U18 одержала победу над Россией (4:3 ОТ) в рамках в полуфинального матча женского молодежного чемпионата мира среди юниорок. Россиянки завтра сыграют за бронзу с финской командой.

В составе сборной России отличилась Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова.

ЧМ U18

1/2 финала

"Канада U18" – "Россия U18" – 4:3 ОТ

12 января. Обихиро. Obihiro Arena 1

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⚡️ Шайба Анны Савониной в ворота сборной Канады 👇🏼 pic.twitter.com/mMa752CHC3 – Хоккей России (@russiahockey) 12 января 2019 г.