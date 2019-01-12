13:02 | Хоккей

Женская сборная России U18 проиграла Канаде в полуфинале ЧМ

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Женская сборная Канады U18 одержала победу над Россией (4:3 ОТ) в рамках в полуфинального матча женского молодежного чемпионата мира среди юниорок. Россиянки завтра сыграют за бронзу с финской командой.

В составе сборной России отличилась Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова.

ЧМ U18

1/2 финала

"Канада U18" – "Россия U18" – 4:3 ОТ

12 января. Обихиро. Obihiro Arena 1

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