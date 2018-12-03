Женская сборная России обыграла "Buffalo Beauts" в выставочном матче

Третья из серии выставочных игр национальной сборной России по хоккею с клубом женской НХЛ "Buffalo Beauts" завершилась победой команды Алексея Чистякова со счетом 4:1.

Задел в две шайбы создали Старовойтова и Ганеева. Хозяйки льда усилиями Хармон отыграли один гол во второй двадцатиминутке, но на больше в этой встрече они оказались не способны. Шибанова и Кадирова в заключительной трети поединка установили окончательный счет.

До этого команды уже сыграли два матча между собой . В первом из них они выиграли со счетом 4:3, а во втором разгромно уступили (1:7). Четвертая и последняя игра в серии пройдет 5 декабря, она начнется в 00:15 по московскому времени.