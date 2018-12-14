Заслуженный тренер СССР Кострюков умер на 95-м году жизни

14 декабря на 95-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и РСФСР, мастер спорта Анатолий Кострюков, сообщает официальный сайт ФХР. С 1948 по 1957 год он играл за московские "Крылья Советов" на позиции защитника. В 1957 году стал чемпионом СССР, завоевал два серебра и три бронзы чемпионата, Кубок-1951.

После завершения карьеры он работал старшим тренером московского "Локомотива", "Трактора", а также возглавлял сборную Югославии и загребский "Медвешчак", а также входил в тренерские штабы молодежной, второй и первой сборных СССР. С середины 1990-х до 2005 года был членом тренерского совета ФХР, затем заместителем и председателем тренерского совета.

В 2004 году Кострюков выбран в Зал славы отечественного хоккея.

Прощание с ним состоится 16 декабря на Ваганьковском кладбище.