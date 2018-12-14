Заместителя директора московского "Динамо" обокрали на 2 миллиона рублей

Заместителя директора московского "Динамо" Анатолия Харчука ограбили на сумму около двух миллионов рублей, сообщает "Московский комсомолец". Воры проникли на территорию элитного дома. Жилище находится в селе Ильинское в Красногорске.

В минувший четверг в 17.30 60-летний Харчук приехал к своему трехэтажному коттеджу на улице Елисеевская. На крыльце он увидел сломанную пластиковую дверь. Спортивный функционер сразу бросился к месту, где хранились семейные ценности.

В укромном месте мужчина не обнаружил наручных часов "Ролекс" и все ювелирных украшений (всего на 2 млн. 225 тыс. рублей). Полицейские не смогли по горячим следам задержать злодеев. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

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