Юниорская сборная России обыграла "Канаду Запад" в товарищеском матче

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) провела заключительный товарищеский матч перед Мировым кубком вызова - против сборной "Канады Запад", и одержала победу со счетом 5:2, сообщает официальный сайт ФХР.

В составе российской команды дубль сделали Василий Подколизин и Александр Гордин. Еще один гол в активе Ильи Николаева. 10 декабря юниорская сборная России U-18 стартует на Мировом кубке вызова матчем против сборной "Канады Восток".

Товарищеский матч.

Канада Запад – Россия U18 – 2:5 (1:1; 0:1; 1:3)