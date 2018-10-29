Юха Метсола из "Салавата Юлаева" – лучший вратарь недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений игроков признала голкипера "Салавата Юлаева" Юху Метсолу лучшим вратарем недели, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем месяца признан Юха Метсола ("Салават Юлаев"), в трех матчах одержавший две победы. Метсола отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,99 (оба показателя – лучшие в Лиге за неделю). Максимальный безголевой отрезок финского голкипера составил 81 минуту 49 секунд.

"Салават Юлаев" в регулярном чемпионате КХЛ после 22 матчей текущего сезона занимает четвертое место в Восточной конференции, имея в своем активе 30 очков.

Следующий матч "Салават Юлаев" проведет против московского "Спартака" на стадионе "Уфа-Арена" 1 ноября. Игра начнется в 17.00 (мск).