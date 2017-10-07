Йере Каралахти: "Во время чемпионата мира-2004 нюхал кокаин с другом"

Экс-защитник минского "Динамо" Йере Каралахти сказал, что употреблял наркотики во время своей карьеры хоккеиста. Он также добавил, что часто выходил пьяным на лед.

– Мы с другом зашли в туалет, где у нас были спрятаны наркотики. Когда сделали две кокаиновые дорожки на бачке унитаза, в туалет внезапно зашел начальник команды Тимо Ютила. Не знаю, понял ли он, что происходит. Мы немного подождали, чтобы Ютила ушел, нагнулись над унитазом и стали нюхать наркотик.



Когда в 2002 году я играл за "Нэшвилл", то был отрезок, когда я немного остановился и за месяц сыграл 15 матчей. Я получал большое количество игрового времени, но в 75 процентов случаев был либо пьян, либо с похмелья. Вспоминаю, и все это кажется невозможным и жутким. Наверное, это была самая трудная хоккейная серия в истории, – рассказал в своей книге Каралахти, отрывок из которой приводит Expressen.