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Якушев открыл сезон Ночной хоккейной лиги в Тамбове

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Президент Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев открыл новый сезон в Тамбове, сообщает onlinetambov.ru. Он пожелал командам удачи, а также произвел символическое вбрасывание вместе с главой Тамбова Юрием Рогачевым.

В Тамбовской области Ночная хоккейная лига пользуется популярностью. В этом году участниками чемпионата станут 8 команд из Тамбова и различных районов. В 2015 году клуб "Ветераны Тамбова" показал очень высокий результат, успешно выступив на финальном этапе в Сочи, заняв в итоге 5 место из 32 команд.

Дополнительная информация

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=969879

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