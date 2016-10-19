Якушев открыл сезон Ночной хоккейной лиги в Тамбове

Президент Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев открыл новый сезон в Тамбове, сообщает onlinetambov.ru. Он пожелал командам удачи, а также произвел символическое вбрасывание вместе с главой Тамбова Юрием Рогачевым.

В Тамбовской области Ночная хоккейная лига пользуется популярностью. В этом году участниками чемпионата станут 8 команд из Тамбова и различных районов. В 2015 году клуб "Ветераны Тамбова" показал очень высокий результат, успешно выступив на финальном этапе в Сочи, заняв в итоге 5 место из 32 команд.