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15:24 | Хоккей

Watchmojo не включил россиян в Топ-10 лучших хоккеистов в истории

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Популярный сайт Watchmojo составил Топ-10 лучших игроков в истории хоккея. В список был включен бывший игрок "Авангарда", а ныне – форвард "Калгари" и второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр. Россиянам места в Топ-10 не нашлось.

Полностью десятка лучших хоккеистов в истории выглядит следующим образом:

1. Уэйн Гретцки

2. Бобби Орр

3. Горди Хоу

4. Марио Лемье

5. Морис Ришар

6. Патрик Руа

7. Сидни Кросби

8. Яромир Ягр

9. Марк Мессье

10. Фил Эспозито

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tigana.1982

Реально это десятка топ НХЛ. Все относительно! Если бы у нас составляли эту десятку - половина не вошли бы в нее. Руа, Кросби, Месье, Ягр, Лемье... Ну а Ришара у нас просто не видели и не знают.

16:15