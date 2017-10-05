Watchmojo не включил россиян в Топ-10 лучших хоккеистов в истории

Популярный сайт Watchmojo составил Топ-10 лучших игроков в истории хоккея. В список был включен бывший игрок "Авангарда", а ныне – форвард "Калгари" и второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр. Россиянам места в Топ-10 не нашлось.

Полностью десятка лучших хоккеистов в истории выглядит следующим образом:

1. Уэйн Гретцки

2. Бобби Орр

3. Горди Хоу

4. Марио Лемье

5. Морис Ришар

6. Патрик Руа

7. Сидни Кросби

8. Яромир Ягр

9. Марк Мессье

10. Фил Эспозито