Watchmojo не включил россиян в Топ-10 лучших хоккеистов в истории

Популярный сайт Watchmojo составил Топ-10 лучших игроков в истории хоккея. В список был включен бывший игрок "Авангарда", а ныне – форвард "Калгари" и второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр. Россиянам места в Топ-10 не нашлось.
Полностью десятка лучших хоккеистов в истории выглядит следующим образом:
1. Уэйн Гретцки
2. Бобби Орр
3. Горди Хоу
4. Марио Лемье
5. Морис Ришар
6. Патрик Руа
7. Сидни Кросби
8. Яромир Ягр
9. Марк Мессье
10. Фил Эспозито
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tigana.1982
Реально это десятка топ НХЛ. Все относительно! Если бы у нас составляли эту десятку - половина не вошли бы в нее. Руа, Кросби, Месье, Ягр, Лемье... Ну а Ришара у нас просто не видели и не знают.
16:15