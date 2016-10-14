Вячеслав Фетисов: "Мы должны создать условия для детей и молодежи"

Заместитель главы комитета Государственной Думы по спорту, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что пришло время для реформирования спорта высших достижений в России. Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося во Владимирской области, предложил проанализировать затраты госкомпаний на развитие профессионального спорта в стране.

– Президента больше заботят не результаты какого-то футбольного или хоккейного клуба, а возможность найти средства, в том числе и благодаря госкорпорациям, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Консолидировать их и использовать на развитие массового спорта. Это грамотный подход. При этом нужно реформировать спорт высших достижений.

Нужно понять, насколько бюджеты профессиональных клубов, спонсируемых госкорпорациями, соответствуют тому, что происходит на самом деле – пустым трибунам, падению интереса. Мы должны создать условия для детей и молодежи, прежде чем платить большие зарплаты иностранным игрокам. Деньги нужно направлять на наших детей, это своевременный посыл.