14:59 | ХОККЕЙ

Вячеслав Буланов: "В этом сезоне я буду работать в Чехии"

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Известный российский арбитр Вячеслав Буланов в интервью "СЭ" рассказал, что продолжит карьеру в Чехии. Также он признался, что финансовый вопрос не был для него на первом месте при рассмотрении продолжения. Напомним, что Буланов сенсационно не был допущен к работе в КХЛ.

– Почему Чехия? Судейский комитет этой страны вышел на меня, сделал предложение и мы договорились о сотрудничестве. В этом сезоне я буду работать именно в Чехии. В чем-то помогу им, в чем-то они помогут мне.

– Но сейчас вы в Москве. За вещами?

– Я не буду находиться в Чехии постоянно. Буду приезжать на десять дней, работать на пяти матчах, а потом могу вернуться домой. По такой же схеме в России работают иностранные судьи. Базироваться буду в Праге, мне сняли номер в гостинице, но страна небольшая, и после матчей я всегда могу вернуться в отель.

– Экономически это выгодно?

– Ни там, ни в России денежный вопрос вообще не стоял для меня на первом месте. Главное, что я востребован и могу заниматься тем, что интересно. Это были основные критерии. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Буланова

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Вячеслав, не надо приезжать. Оставайтесь там с концами.

15:12

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