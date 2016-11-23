Вячеслав Буланов: "Уровень команд в Чехии довольно приличный"

Известный российский арбитр Вячеслав Буланов, который продолжит карьеру в Чехии, в интервью "СЭ" назвал ошибочным мнение многих людей, которые считают чешскую лигу слабой. Также он выделил, что в Чехии судьи и игроки много общаются на льду.

– Большая ошибка думать, что в Чехии слабый чемпионат, - отметил Буланов. - Для этой страны хоккей – номер один и давно уже обогнал футбол. Я убедился в этом достаточно быстро. Дело в том, что трибуны на играх, где я работал, были всегда заполнены. И уровень команд довольно приличный. Если играют лидеры, то качество хоккея не хуже, чем у нас. Впрочем, и в Чехии, и в России аутсайдеры могут показать слабый хоккей. Но вы и сами в курсе, что когда та же "Спарта" приезжает на Кубок Шпенглера, она не проигрывает нашим клубам в одну калитку.

– Есть какие-то специфические моменты?

– Тут очень много говорят. В Чехии нормально подъехать к арбитру и начать расспрашивать о той или иной остановке игры, об удалении. Как мне объяснили, к этому надо относиться спокойно, хотя время игры увеличивается. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Буланова