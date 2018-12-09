17:05 | Хоккей

Вратарь "Лугано" Мерзликинс забросил шайбу в свои ворота

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Голкипер "Лугано" Элвис Мерзликинс совершил автогол в матче с "Амбри-Пиоттой" (5:3).

Форвард "Амбри-Пиотты" Брайан Лерг выбросил шайбу из своей зоны. Мерзликинс выкатился из своих владений, подхватил снаряд и попытался сделать поперечную передачу. Но шайба сошла с крюка его клюшки и заползла в ворота.

После матча Мерзликинс достаточно иронично прокомментировал этот эпизод.

"Окей, парни, я забил гол! Но, скажу я вам, есть одна проблема – это не те ворота",.- написал он в своем твиттере.

24-летний Мерзликинс принял участие в трех чемпионатах мира (2016-2018) в составе сборной Латвии. В 2014 году он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ под общим 76-м номером. 

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