Вратарь "Лугано" Мерзликинс забросил шайбу в свои ворота

Голкипер "Лугано" Элвис Мерзликинс совершил автогол в матче с "Амбри-Пиоттой" (5:3).

Форвард "Амбри-Пиотты" Брайан Лерг выбросил шайбу из своей зоны. Мерзликинс выкатился из своих владений, подхватил снаряд и попытался сделать поперечную передачу. Но шайба сошла с крюка его клюшки и заползла в ворота.

Malgré un but gag encaissé par Elvis Merzlikins en début de partie, Lugano est parvenu à retourner le score pour s'adjuger 5-3 le derby tessinois face à Ambri. @OfficialHCL @HCAP1937 #hockey #RTSsport pic.twitter.com/jQMX9hq0zP – RTS Sport (@RTSsport) 7 декабря 2018 г.

После матча Мерзликинс достаточно иронично прокомментировал этот эпизод.

"Окей, парни, я забил гол! Но, скажу я вам, есть одна проблема – это не те ворота",.- написал он в своем твиттере.

24-летний Мерзликинс принял участие в трех чемпионатах мира (2016-2018) в составе сборной Латвии. В 2014 году он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ под общим 76-м номером.